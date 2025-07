F1, Lewis Hamilton: “Sapevo del rinnovo di Vasseur da ieri. Rapporto con Ferrari? Ci stiamo venendo incontro”

Una giornata particolare alla vigilia del GP dell’Ungheria, tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito dell’Hungaroring, le squadre si stanno preparando ad affrontare un fine-settimana complicato, su una pista che richiederà grande attenzione nella preparazione delle qualifiche, vista l’oggettiva difficoltà nel sorpassare.

Tuttavia, gli aspetti meramente agonistici sono finiti in secondo piano per via dell’annuncio della Ferrari di rinnovare Frederic Vasseur. Ne ha parlato in conferenza stampa Lewis Hamilton: “L’ho saputo ieri, ma avete sentito i miei commenti positivi su Fred. Non ho altro da aggiungere, vi avevo detto che sarebbe stata la scelta giusta. Fred è stato quello che mi ha ingaggiato e volevo davvero lavorare con lui“, ha dichiarato il pilota britannico.

Lewis ha poi parlato del lavoro di adattamento che sta portando avanti col team: “Si tratta solamente di cercare di capire l’ambiente in cui ti trovi e adattarsi. E penso che le persone che lavorano con te alla fine impareranno anche loro ad adattarsi per venirti incontro. La passione e la voglia di continuare a migliorare è la cosa più incredibile di questa squadra, che ha tutti gli ingredienti necessari per avere successo. Io ci credo e ho firmato per questo“.

Tracciando in conclusione una differenza gestionale tra Vasseur e Toto Wolff (Team Principal della Mercedes), Hamilton ha sottolineato: “Sono persone completamente diverse, ma entrambi due veri racers. Di Toto ricordo positivamente è la sua capacità di capire come le persone lavoravano al meglio e ottenere il massimo da loro. Ad esempio con me, mi ha dato la giusta libertà per esprimermi come volevo e questo mi ha permesso di essere la miglior versione di me stesso. E penso che Fred sia simile, anche se sto ancora imparando a conoscere il suo modo di lavorare. Ma ho assoluta fiducia in lui, come ho sempre detto”.