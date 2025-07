Equitazione, Italia ottava agli Europei di salto ostacoli. Pisani e Bucci qualificati alla finale individuale

L’Italia chiude all’ottavo posto la finale del concorso a squadre degli Europei senior 2025 di salto ostacoli dell’equitazione, in corso a La Coruña, in Spagna, mentre tra i 25 binomi che approdano al primo round della finale del concorso individuale, in programma domenica 20, ci sono due azzurri.

La medaglia d’oro va al Belgio, che quest’oggi paga soltanto 1 penalità sul tempo e scala due posizioni, portando a casa il titolo continentale di specialità con un totale di 5.61. Argento per la Gran Bretagna, in testa dopo le prime due giornate, che scivola alla piazza d’onore con 7.96, mentre il bronzo va alla Germania, terza con 8.16.

Quarta piazza per l’Irlanda con 12.39, quinta per la Svizzera con 15.10, sesta per i Paesi Bassi con 15.19, settima per la Francia con 17.69, mentre Svezia ed Italia condividono l’ottava posizione con 35.93: la squadra azzurra, senza Paolo Paini su Casal Dorato, paga 18 penalità oggi. Decima la Danimarca con 37.72.

Nella classifica individuale resta saldamente al comando il tedesco Richard Vogel su United Touch S, primo con 0.01, davanti al britannico Scott Brash su Hello Folie, secondo con 1.08, ed all’elvetico Steve Guerdat su Albfuehren’s Iashin Sitte, terzo a quota 1.19.

Tra i 25 binomi che centrano l’accesso al primo round della finale individuale di domenica 20 ci sono due azzurri: l’individualista Riccardo Pisani su Chatolinue PS, autore quest’oggi di un netto nel tempo, sale in 12ma posizione con 3.74, mentre Piergiorgio Bucci su Hantano paga 4 penalità ed è 21° con 5.75.

Resta fuori dalla finale a 25, invece, Giulia Martinengo Marquet su Delta Del’isle, la quale paga quest’oggi 4 penalità e scivola in 30ma posizione a quota 9.24. In pista solo per la classifica a squadre, invece, Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, che oggi accusa 10 penalità.