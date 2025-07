Dove vedere in tv Usyk-Dubois, Mondiale unificato pesi massimi 2025: orario, programma, streaming

Oleksandr Usyk, a 38 anni, continua a cercare di confermare il suo status di pugile tra i maggiori dell’era moderna in fatto di pesi massimi. A cercare di togliergli il titolo mondiale unificato Daniel Dubois, ormai la grande speranza britannica dopo quello che appare come il declino di Anthony Joshua.

C’è da dire che rimane particolarmente favorito l’ucraino, che ha tantissimo su cui fare affidamento. Questo anche se è vero che l’età può iniziare a farsi sentire, mentre il nativo di Greenwich con i suoi 27 anni può puntare sul fatto di essere, se non al massimo dei propri anni, quasi. Sarà un combattimento tra due visioni del pugilato non così vicine, ma neppure troppo lontane. Mediamente ampio il sottoclou a Wembley.

Il combattimento tra Oleksandr Usyk e Daniel Dubois si disputerà nella sera di sabato 19 luglio attorno alle ore 10:45, con inizio della riunione alle 18:30. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO USYK-DUBOIS, MONDIALE PESI MASSIMI

MAIN EVENT

Oleksandr Usyk-Daniel Dubois – Titolo mondiale unificato pesi massimi

SOTTOCLOU

Lawrence Okolie-Kevin Lerena – Cintura WBC Silver massimi

Daniel Lapin-Lewis Edmondson – Cintura IBF Intercontinentale e WBA Continentale mediomassimi

Vladyslav Sirenko-Solomon Dacres – Pesi massimi

Aadam Hamed-Ezequiel Gregores – Pesi superleggeri

Lasha Guruli-James Francis – Pesi superleggeri

PROGRAMMA USYK-DUBOIS, MONDIALE PESI MASSIMI

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport