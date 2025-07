Dove vedere in tv Musetti-Norrie, ATP Washington 2025: orario, ordine di gioco, streaming

Quest’oggi Lorenzo Musetti farà il proprio esordio nel torneo ATP500 di Washington. Sul cemento degli USA, il toscano giocherà il secondo turno, essendo n.2 del seeding, contro il britannico Cameron Norrie. Un primo incontro non semplice per Musetti, reduce da settimane complicate legate a vari problemi fisici.

L’azzurro, infatti, ha dovuto fare i conti con diversi contrattempi dopo il ritiro per una lesione muscolare alla coscia sinistra nel corso della semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Musetti, infatti, è stato costretto a saltare tutti i tornei di preparazione per Wimbledon e, giunto a Londra, un’infezione virale (intestinale) l’ha molto debilitato. Per questo, l’uscita di scena immediata contro il georgiano Nikoloz Basilashvili si motiva anche per questo.

Da capire per questo la sua forma e se gli allenamenti gli abbiano dato le sensazioni giuste, al cospetto di un avversario in salute, che nei Championships si è spinto fino ai quarti di finale. Il bilancio dei precedenti è confortante per l’azzurro (2-0): vittorie però sempre sulla terra a Barcellona e al Roland Garros nel 2023.

La partita tra Lorenzo Musetti e Cameron Norrie, valida per il secondo turno dell’ATP500 di Washington, andrà in scena quest’oggi e sarà la terza prevista sul campo John Harris. La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-NORRIE ATP WASHINGTON 2025

JOHN HARRIS STADIUM – Inizio ore 17.00 italiane

1. T. Townsend (Q) vs T. Maria

Non prima delle 18.30 italiane

2. G. Monfils vs Y. Wu (Q)

A seguire

3. C. Norrie vs L. Musetti (2)

A seguire

N. Osaka (WC) vs Y. Putintseva

Non prima delle 01.00 italiane di mercoledì 23 luglio

5. A. Muller vs H. Rune (3)

PROGRAMMA MUSETTI-NORRIE ATP WASHINGTON 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport