Dove vedere in tv le 5 km di nuoto di fondo, Mondiali 2025: orario, programma, streaming, italiani in gara

Domani, venerdì 18 luglio, i Mondiali di nuoto di fondo 2025 prevederanno le due 5 km. Nelle acque (molto calde) dell’isola di Sentosa, a Singapore, saranno le donne a dare il via alle danze alle 01.30 italiane, mentre alle 04.00 nostrane spetterà agli uomini.

In casa Italia si riparte dopo i due argenti conquistati nella 10 km grazie a Gregorio Paltrinieri e a Ginevra Taddeucci. Il carpigiano e la toscana si riproporranno domani, nel tentativo di replicare il podio anche sulla distanza più breve, che necessariamente richiederà un approccio diverso.

Oltre ai due citati, la selezione del Bel Paese punterà le proprie fiches anche su Marcello Guidi e Giulia Gabbrielleschi, desiderosi di competere ai massimi livelli e di essere in lizza per le posizioni di vertice. Si prospettano gare di alto contenuto tecnico, in considerazione del campo partenti che segue in maniera fedele quello delle 10 km.

Le 5 km femminile e maschile dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore, in programma venerdì 18 luglio, saranno trasmesse in diretta su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di entrambe le prove.

MONDIALI NUOTO DI FONDO 2025

Venerdì 18 luglio (orari italiani)

Ore 01.30 5 km femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

Ore 04.00 5 km maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

ITALIANI IN GARA

Venerdì 18 luglio (orari italiani)

Ore 01.30 5 km femminile – Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi

Ore 04.00 5 km maschile – Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO DI FONDO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport