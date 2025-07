Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci si conferma tra le grandi ed è argento ai Mondiali nella 10 km!

Calato finalmente il sipario su quella che è stata la 10 km femminile della discordia in questi Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore. Nelle acque molto calde dell’isola di Sentosa, questa prova ha subìto continui mutamenti di programmazione per via del livello di balneabilità non adeguato alla manifestazione. Tra attese e test, si è arrivati a disputare il tutto dalle 16.00 locali (10.0o italiane).

La parola chiave di quanto visto è stata conferma. Sì, perché considerata l’assenza della campionessa olimpica, Sharon van Rouwendaal, la seconda e la terza ai Giochi di Parigi, nelle acque da tregenda della Senna, hanno occupato i primi due gradini del podio in questa circostanza. Si parla dell’australiana Moesha Johnson e di Ginevra Taddeucci.

L’aussie, a metà di questa 10 km, si è presa la vetta e si è messa nella modalità “Florian Wellbrock“, ovvero fare gara di testa e imponendo il proprio ritmo alle altre. Una nuotata potente e continua quella di Johnson, non però supportata da un mantenimento della rotta adeguata. Un aspetto di cui le avversarie non hanno saputo approfittare e la sua progressione è stata tale da garantirle il metallo più pregiato.

Taddeucci, da par suo, si è confermata ad altissimi livelli. Dopo il bronzo olimpico e l’argento agli Europei di quest’anno in Croazia su questa distanza, la toscana ha dato prova di essere a tutti gli effetti nell’elite, rimanendo aggrappata alle caviglie dell’australiana fino alla fine e dovendo cedere nel finale alla maggior potenza della rivale. A distanza di sei anni dall’ultima volta (bronzo Rachele Bruni), l’Italia torna sul podio mondiale su questa distanza al femminile.

Johnson, quindi, si è imposta col crono di 2:07:51.30 a precedere 4.40 l’azzurra e di 6.20 la monegasca Lisa Pou. A completare la top-5 le due spagnole Maria de Valdes (+18.30) e Angela Martinez Guillen (+26.00). Niente da fare per la brasiliana Ana Marcela Cunha, sesta 1:30.60, decima l’altra azzurra Barbara Pozzobon (+1:39.00).