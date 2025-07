Dove vedere in tv Italia-Slovenia, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

Sabato 19 luglio (ore 20.30) si giocherà Italia-Slovenia, incontro valido per la Nations League di volley maschile. Dopo aver affrontato la Serbia e l’Ucraina, i Campioni del Mondo torneranno in campo a Lubiana (Slovenia) per affrontare i padroni di casa nella penultima partita della fase preliminare della prestigiosa competizione internazionale itinerante. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi sono in piena corsa per la qualificazione alla Final Eight e una vittoria sarebbe fondamentale per ipotecare l’ammissione agli atti conclusivi.

Gli azzurri rinverdiranno una classica degli ultimi anni nell’universo pallavolistico, che valse anche un titolo europeo nel recente passato. Dall’altra parte della rete ci saranno giocatori di grande esperienza, conosciuti dagli azzurri e desiderosi di regalare una gioia al proprio pubblico. Il palleggiatore Simone Giannelli guiderà la Nazionale affiancato dagli altri capisaldi del gruppo: l’opposto Kamil Rychlicki, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani, il libero Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Slovenia, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SLOVENIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 19 luglio

Ore 20.30 Italia vs Slovenia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.