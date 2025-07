Su che canale vedere in tv Italia-USA, Nations League volley femminile 2025: programma e streaming quarti di finale

Appuntamento fissato mercoledì 23 luglio alle ore 16.30 per l’attesa sfida tra Italia e Stati Uniti d’America, valevole come quarto di finale della Nations League 2025 di volley femminile. Il confronto tra le azzurre e le statunitense aprirà di fatto il programma della Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante, che si terrà alla Atlas Arena di Lodz (in Polonia).

Paola Egonu e compagne hanno chiuso la regular season in prima posizione con un bilancio di 12 successi e nessuna sconfitta, mentre la rinnovata compagine a stelle e strisce (con protagoniste diverse rispetto alla finale olimpica di Parigi) ha superato la prima fase della competizione in ottava piazza conquistando dunque l’ultimo pass a disposizione per le Finals.

La Nazionale italiana di pallavolo femminile si trova ad un passo da un traguardo importante, perché battendo Team USA vincerebbe la 27ma partita ufficiale consecutiva (l’ultima sconfitta risale al 1° giugno 2024 contro il Brasile in VNL) battendo il precedente record azzurro stabilito nel biennio 2007-2008 con in panchina Massimo Barbolini a quota 26. Vedremo se le ragazze di Julio Velasco sapranno confezionare questa nuova impresa, restando soprattutto in corsa per il titolo in questa edizione della Nations League.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, quarto di finale della Nations League 2025 di volley femminile. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming per gli abbonati su VBTV e DAZN, ed in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-USA, QUARTI NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 23 luglio

Ore 16.30 Italia vs USA – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.