Volley femminile, l’Italia travolge la Cechia e vola in semifinale agli Universiadi. Malual sugli scudi

L’Italia ha travolto la Cechia con un perentorio 3-0 (25-14; 25-19; 25-12) e si è qualificata alle semifinali del torneo di volley femminile nell’ambito delle Universiadi, la competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Le azzurre, reduci da tre successivi consecutivi infilati nella fase a gironi, hanno rispettato i favori del pronostico e si sono imposte con grande disinvoltura contro un avversario chiaramente inferiore dal punto di vista agonistico.

Prestazione rimarchevole da parte Adhu Malual (16 punti), in doppia cifra anche le schiacciatrici Loveth Omoruyi (11) e Alice Nardo (10) sotto la regia di Chidera Eze (4), brava a sfruttare anche le centrali Benedetta Sartori (9) e Matilde Munarini (7 punti, 4 muri), Martina Armini il libero. Tra le fila della Cechia la migliore è stata Jana Fixova (9), 5 marcature a testa per Kristyna Prusova e Michaela Dlouha.

La nostra Nazionale tornerà in campo domani (lunedì 21 luglio, ore 17.00) per affrontare la Germania padrona di casa alla Max Schmeling Halle di Berlino, oggi capace di regalare la Polonia per 3-1. L’Italia partirà ancora con i favori del pronostico per meritarsi l’approdo all’atto conclusivo che metterà in palio la medaglia d’oro contro la vincente del confronto tra il Brasile e il Giappone.