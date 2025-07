Volley, il tabellone dell’Italia alla Final Eight di Nations League: evitate Brasile e Polonia

Dal 30 luglio al 3 agosto è in programma a Ningbo (Cina) la Final Eight della Nations League 2025 di volley maschile. Archiviata la regular season, d’ora in avanti ogni singola partita sarà a eliminazione diretta con la fase finale della prestigiosa manifestazione internazionale itinerante che vedrà protagoniste otto squadre a caccia del titolo.

L’Italia di Fefè De Giorgi ha chiuso il primo segmento del torneo con un bilancio di 10 vittorie e 2 sconfitte, qualificandosi per le Finals di VNL grazie al secondo posto nella classifica generale ed incrociando così ai quarti di finale Cuba, numero 7 del seeding e ultima formazione ammessa al tabellone conclusivo della competizione globale (la Cina aveva il pass garantito in qualità di Paese ospitante).

Gli Azzurri, in caso di vittoria sui caraibici, troverebbero poi eventualmente in semifinale una tra Francia (terza in regular season) e Slovenia (n.6). Giannelli e compagni sono certi quindi di evitare almeno fino ad un’ipotetica finale due spauracchi come Brasile (prima nel round robin) ed i vice-campioni olimpici e iridati della Polonia (testa di serie n.5). Di seguito il tabellone completo della Final Eight di VNL.

TABELLONE FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE 2025

QUARTI DI FINALE

[1] Brasile vs [squadra ospitante] Cina

[4] Giappone vs [5] Polonia

[2] Italia vs [7] Cuba

[3] Francia vs [6] Slovenia

SEMIFINALI

Vincente Brasile-Cina vs Vincente Giappone-Polonia

Vincente Italia-Cuba vs Vincente Francia-Slovenia