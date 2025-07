Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi (10 luglio): orari partenza e arrivo della tappa, canali, streaming

La quinta tappa del Tour de France 2025 si è conclusa con la vittoria a cronometro di Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Il belga ha anticipato di 16 secondi Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) che si è così assicurato la maglia gialla. La sesta frazione della Grande Boucle, in programma oggi, potrebbe, con il suo percorso ondulato, riservare nuove sorprese.

La sesta frazione verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 14.45. Lo streaming sarà garantito da Discovery Plus, DAZN e Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE testuale della tappa, per non perdervi neanche un aggiornamento.

PERCORSO

I 209 chilometri della sesta frazione partiranno da Bayeux e si concluderanno a Vire Normandie. Il percorso, pieno di saliscendi, inizia con il GPM del Côte du Mont Picon (5,6 km al 3,7% di pendenza media) e con la Côte de la Ranconniere (2,2 km al 7,9% di pendenza media). Successivamente, un lungo tratto ondulato porterà agli ultimi mossi 70 chilometri. Da qui si affronteranno, quasi in successione quattro GPM; l’ultimo, la Côte de Vaudry (1,2 km al 7,2% di pendenza media), posto a 4 chilometri dal traguardo, risulterà decisivo per la vittoria di tappa.

PROGRAMMA

Giovedì 10 luglio – Sesta tappa Bayeux-Vire Normandie (201,5 km)

Orario di partenza: 12.35

Orario di arrivo: 17.10 circa

DOVE VEDERE LA SESTA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle ore 14.45

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport