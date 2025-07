Jonas Vingegaard a picco al Tour de France: distacco siderale a cronometro, servirà attaccare in salita

Il principale sconfitto della cronometro di Caen è senza alcun dubbio Jonas Vingegaard. Il danese vive una giornata veramente negativa nell’attesissima quinta tappa del Tour de France e perde completamente il duello a distanza con Tadej Pogacar. Il capitano della Visma | Lease a Bike termina addirittura al tredicesimo posto, pagando un ritardo di un minuto e ventuno secondi dal vincitore Remco Evenepoel. Pogacar è secondo a sedici secondi dal belga, ma soprattutto adesso ha un vantaggio di 1’13” su Vingegaard.

Davvero inaspettata la debacle di Vingegaard, soprattutto dopo quello che si era visto nella cronometro del Delfinato, dove il danese era riuscito a stare davanti molto bene a Pogacar. Invece quest’oggi fin da subito si è capito che qualcosa non stava funzionando per il capitano della Visma, che ha cominciato a perdere fin dal primo intermedio, andando poi in una continua progressione negativa fino al traguardo.

Vingegaard potrebbe anche aver accusato le fatiche della giornata di ieri, dove ha risposto all’attacco di Pogacar sulla Rampe Saint Hilaire e poi gestendo bene anche l’ultimo strappo, con il terzo posto in volata. Sicuramente oggi si è visto un Vingegaard decisamente imballato ed in grande difficoltà, in quella che poteva essere una tappa favorevole a lui nel confronto diretto con Pogacar.

Cosa succederà ora al Tour de France? Sicuramente il danese dovrà cercare di attaccare in salita Pogacar, provando a chiedere il massimo ad una Visma che oggi ha tenuto a riposo praticamente sia Van Aert sia Campenaerts, che hanno deciso di non sprecare la minima energia in questa cronometro. Sarà fondamentale anche l’aiuto di Matteo Jorgenson, anche se al momento Pogacar sembra davvero quasi impossibile da battere in salita. Vingegaard, però, deve provarci per dare ancora un segnale al suo Tour de France, che oggi rischia davvero di essere quasi già compromesso.