Diamond League Londra 2025 atletica oggi: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 19 luglio (a partire dalle ore 13.53) va in scena l’undicesima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Si preannuncia grande spettacolo a Londra (Gran Bretagna) dove diverse stelle del panorama globale si fronteggeranno a viso aperto in questo appuntamento che precede di un paio di mesi gli attesissimi Mondiali, previsti a Tokyo dal 13 al 20 settembre.

L’Italia sarà rappresentata da quattro azzurri: Larissa Iapichino e Mattia Furlani andranno a caccia del risultato di lusso nel salto in lungo, fronteggiando tra gli altri il greco Miltiadis Tentoglou e la tedesca Malaika Mihambo; Gaia Sabbatini e Marta Zenoni saranno impegnati sul miglio, dove sarà coinvolta anche l’etiope Gudaf Tsegay. Imperdibile il duello tra lo statunitense Noah Lyles e il botswano Letsile Tebogo sui 100 metri, Yaroslava Mahuchikh illuminerà il salto in alto, da non perdere Julien Alfred sui 200 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa della Diamond League di atletica leggera che si disputa oggi a Londra. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 15.00; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW dalle ore 15.00; in diretta live testuale su OA Sport in versione integrale. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI

Sabato 19 luglio

13.53 Salto in lungo maschile

14.19 Lancio del disco maschile

14.53 Salto con l’asta femminile

15.04 400 ostacoli femminile

15.13 Salto in alto femminile

15.15 800 metri maschile

15.27 5000 metri femminile

15.47 Salto in lungo femminile

15.52 800 metri femminile

16.03 400 metri maschile

16.13 Miglio femminile

16.27 100 metri maschile

16.38 200 metri femminile

16.48 1500 metri maschile

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 15.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 15.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 15.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 15.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 13.50.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE A LONDRA

13.53 Salto in lungo maschile: Mattia Furlani

15.47 Salto in lungo femminile: Larissa Iapichino

16.13 Miglio femminile: Gaia Sabbatini, Marta Zenoni