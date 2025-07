Atletica, le ambizioni dell’Italia agli Europei U23. Sioli, Pernici e Sito i big azzurri a Bergen

Tutto pronto al Fana Stadion di Bergen per i Campionati Europei Under 23 di atletica leggera 2025, in programma da giovedì 17 a domenica 20 luglio. C’è grande attesa per la rassegna continentale dedicata alle categoria Promesse, uno degli eventi giovanili più importanti della stagione a livello internazionale, in cui l’Italia potrà contare su una folta spedizione composta da quasi 90 elementi.

L’obiettivo della vigilia è quello di confermare come minimo il bottino raccolto nella passata edizione, andata in scena nel 2023 a Espoo, quando gli azzurri conquistarono 3 ori (Larissa Iapichino, 4×100 e 4×400 maschile) e 11 podi complessivi non andando oltre il sesto posto nel medagliere. In Norvegia saranno presenti anche un paio di big del movimento tricolore reduci dagli Europei a squadre di Madrid, oltre ad una serie di giovani emergenti con prospettive importanti.

Le punte di diamante dell’Italia a Bergen sono sulla carta Matteo Sioli, bronzo europeo assoluto indoor ad Apeldoorn con 2.29 e favorito d’obbligo per il titolo nel salto in alto, l’ottocentista Francesco Pernici, in grande crescita negli ultimi mesi con il nuovo personale fissato a 1:44.28 che gli vale il secondo accredito tra gli iscritti alle spalle del tedesco Alexander Stepanov (1:44.11), ed il primatista nazionale dei 400 metri Luca Sito, rallentato in primavera da un intervento di ernia inguinale che lo ha costretto a cominciare in forte ritardo la stagione all’aperto.

Le possibili carte da medaglia azzurre per questa edizione degli Europei U23 comprendono anche i marciatori Alexandrina Mihai, Giulia Gabriele, Emiliano Brigante e Nicola Lomuscio nei 10.000 metri su pista, i duecentisti Eduardo Longobardi e Damiano Dentato, gli astisti Simone Bertelli e Great Nnachi, il triplista Federico Morseletto, la martellista Rachele Mori e le varie staffette 4×100 e 4×400, oltre a Federico Celebrin ed Edoardo Stronati nell’alto.