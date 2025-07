Come sta Alice Degradi? Cosa si è fatta, l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero: torna per i Mondiali?

Alice Degradi si è sottoposta a una risonanza magnetica appena rientrata in Italia, in seguito all’infortunio rimediato al ginocchio sinistro dopo essere ricaduta male nel corso del secondo set della finale di Nations League. Gli esami strumentali non hanno evidenziato danni al legamento crociato dell’articolazione infortunata la scorsa estate, ma la schiacciatrice ha purtroppo rimediato una distorsione con conseguente edema osseo del piatto tibiale laterale e lesione verticale del menisco mediale.

I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane ma, salvo grosse sorprese, la 29enne non potrà partecipare ai Mondiali 2025 di volley maschile, che si disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Si tratta della seconda delusione per l’attaccante nel giro di un anno, visto che lo scorso anno si era meritata sul campo la convocazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, ma un infortunio non le aveva permesso di giocare nella capitale francese. Questa volta dovrà verosimilmente rinunciare a quella che sarebbe stata la sua prima rassegna iridata dopo aver vinto la Nations League per due volte.

Il CT Julio Velasco sarà dunque chiamato a intervenire sull’ossatura della squadra, visto che andrà selezionato il quarto martello da affiancare a Myriam Sylla (titolare), Stella Nervini (subentrata ieri sera contro il Brasile dopo il problema occorso alla compagna) e Gaia Giovannini. Potrebbe rientrare in gioco Loveth Omoruyi, che ha giocato a Parigi lo scorso anno e che è reduce dalle Universiadi, dove l’Italia ha conquistato la medaglia d’oro.