Classifica Tour de France 2025, diciottesima tappa: Pogacar guadagna ancora sulle Alpi, Vingegaard ko

La diciottesima tappa del Tour de France 2025 si è accesa quando mancavano una settantina di chilometri al traguardo, quando i migliori stavano affrontando il sempre esigente Col de la Madeleine (19,3 km al 7,8% di pendenza media). Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard si sono marcati corpo a corpo, mentre Florian Lipowitz si è staccato. Lungo la successiva discesa e il tratto in falsopiano le dinamiche di gare sono cambiate, i big non si sono punzecchiati e Ben O’Connor è partito in contropiede.

Sul Col de la Loze (28,5 km al 6,4% di pendenza media) ci si aspettava un attacco da parte delle due stelle di riferimento alla Grande Boucle, ma non è praticamente successo niente. Vingegaard non ha avuto la forza per affondare il colpo se non con una piccola accelerazione in prossimità dell’ultimo chilometro, Pogacar ha risposto e ha poi lasciato sul posto il rivale con una prova di forza negli ultimi trecento metri, durante i quali ha distanziato il nordico di nove secondi (oltre agli abbuoni).

Il fuoriclasse sloveno si conferma in maglia gialla con un vantaggio di 4’26” nei confronti del danese e ha ormai messo un’ipoteca sulla quarta apoteosi in carriera alla Grande Boucle. Il tedesco Florian Lipowitz è riuscito a difendere il terzo posto, ma ora si trova a 11’01” da Pogacar e ha soltanto 22 secondi di margine sul britannico Oscar Onley.

Di seguito la classifica generale del Tour de France 2025 al termine della diciottesima tappa. Domani (venerdì 25 luglio) andrà in scena la diciannovesima frazione della Grande Boucle: 130 km da Albertville a La Plagne, altra giornata sulle Alpi con il Col des Saisies, il Col du Pre, il Cormet de Roseland e l’arrivo in salita (ultimi 19,3 km al 7,2% di pendenza media).

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2025 (al termine della diciottesima tappa)

1 1 – Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 25 42″ 66:55:42

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 24″ 4:26

3 3 – Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 11:01

4 4 – Onley Oscar Team Picnic PostNL 4″ 11:23

5 5 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 12:49

6 7 ▲1 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 15:36

7 6 ▼1 Vauquelin Kévin Arkéa – B&B Hotels 16:15

8 8 – Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 18:31

9 9 – Healy Ben EF Education – EasyPost 20″ 25:41

10 12 ▲2 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 10″ 29:19