Alice Liverani intervista Gianluca Giardini, voce e volto autorevole del ciclismo italiano, per analizzare a 360° la stagione su strada. Argomenti trattati: Tour de France 2025: tappe chiave, favoriti, ritorno del Mont Ventoux e Col de la Loze, l'Italia può sognare? Campionati Italiani: la clamorosa vittoria di Filippo Conca con lo Swatt Club – un outsider che scuote il sistema ‍♂️ Giro d'Italia: bilancio della corsa rosa e riflessioni sul ciclismo italiano Tattiche, giovani talenti, regolamenti e… storie sorprendenti dal gruppo! Conduce: Alice Liverani Ospite: Gianluca Giardini