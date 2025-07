Vuelta a España 2025, la grande occasione per Vingegaard senza Pogacar? Chi saranno i suoi avversari

La delusione del Tour de France (se un secondo posto può essere chiamato delusione) potrebbe essere messa alle spalle dopo poco più di un mese. Jonas Vingegaard punta subito ad un altro Grande Giro: sarà protagonista alla Vuelta a España 2025.

L’obiettivo del danese della Visma | Lease a Bike è sicuramente quello di portarsi a casa per la prima volta la corsa a tappe iberica, nella quale ha già centrato il podio (secondo) nel 2023.

Sarà sicuramente il favorito per il titolo: le assenze in simultanea (ancora non ufficiali, ma previste) di Tadej Pogacar e Remco Evenepoel mettono il danese nettamente in prima posizione nella griglia di partenza.

Chi saranno i possibili avversari? Sicuramente la coppia della UAE Team Emirates – XRG che, pur senza la propria stella, si può giocare due corridori come Joao Almeida e Juan Ayuso. Occhio anche agli iberici come Mikel Landa ed Enric Mas, e alla Red Bull – BORA – hansgrohe con Jai Hindley.