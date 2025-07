Carlos Alcaraz smentisce i rumors e potrebbe rientrare a Toronto: cambierebbe tutto nella corsa al n.1

Dopo l’anticipazione di Marca, che aveva preannunciato il forfait di Carlos Alcaraz a Toronto, oggi La Gazzetta dello Sport scrive che l’agente dello spagnolo ha affermato direttamente alla Rosea che una decisione in tal senso non è stata ancora presa dal tennista iberico.

Alcaraz dunque potrebbe giocare il torneo di categoria ATP Masters 1000 del Canada, che alterna le sedi di anno in anno tra Montreal e Toronto: in tal caso la distanza con Sinner, che salterà la manifestazione nordamericana, potrebbe ridursi nel ranking ATP ed aumentare nella Race to Turin.

E’ già aritmeticamente certo, dopo l’esito della finale di Wimbledon, che Jannik Sinner terrà il numero 1 ATP sino a domenica 8 settembre, giocando gli US Open da testa di serie numero 1, ma è altrettanto certo che proprio nell’ultimo Slam stagionale inizieranno le chance di sorpasso di Alcaraz.

Guardando la Race to Turin, invece, possiamo notare come Alcaraz, già qualificato alle Finals, vanti 1540 punti di margine su Sinner, al quale manca solo l’aritmetica per staccare il pass per Torino: l’eventuale partecipazione dello spagnolo farebbe aumentare ulteriormente il gap, da colmare entro fine stagione.