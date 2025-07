Calcio femminile, pubblicato il calendario della Serie A 2025-2026. Il nuovo format e i big match

Archiviati i significativi risultati raggiunti ai Campionati Europei, è tempo di pensare alla massima serie nel mondo del calcio femminile italiano. Nella giornata di ieri infatti è stato ufficializzato il calendario della Serie A Women 2025-2026 che, come sappiamo, si disputerà con un format diverso rispetto a quanto visto nelle scorse stagioni.

Le squadre infatti non saranno più dieci, bensì dodici, fattore che eliminerà la divisione tra poule scudetto e poule salvezza e che ripristinerà un girone unico di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate in totale. Il Campionato sarà anticipato dalla Serie A Women’s Cup, nuovo torneo che si svolgerà dal 23 agosto fino al 27-28 settembre (fase finale).

I battenti si apriranno il prossimo 5 ottobre con un primo turno in cui le Campionesse d’Italia della Juventus sfideranno il Sassuolo, mentre l’Inter e la Roma se la vedranno con due neopromesse, ovvero rispettivamente Ternana e Parma.

La seconda giornata accoglierà tra le sfide di lusso Fiorentina-Inter, mentre nella quarta il big match sarà quello tra Roma ed Inter. Le capitoline battaglieranno poi sette giorni dopo con la viola nel quinto weekend per poi affrontare nel sesto la Lazio nel derby.

La settima giornata prevede invece la disputa tra Juve e Fiorentina. Non sarà meno impegnativa l’ottava per le bianconere, complice il vìs-a-vìs con la Roma. Se il nono turno comprende il derby della Madonnina tra Milan ed Inter, il decimo sarà particolarmente importante per la grande battaglia tra Inter e Juventus per un derby d’Italia che si preannuncia infuocato.

Ricordiamo che le prime tre squadre della classifica staccheranno il pass per la nuova UEFA Women’s Champions League (che prevede anche la seconda competizione, la UEFA Women’s Europa League). L’ultima della classe retrocederà invece in serie B. Di seguito il calendario completo.

SERIE A CALCIO FEMMINILE 2025-2026: IL CALENDARIO

andata (1ª) 1ª giornata ritorno (12ª) 5 ott. – Como-Lazio – 1º feb. – Genoa-Milan – – Inter-Ternana – – Napoli-Fiorentina – – Roma-Parma – – Sassuolo-Juventus – andata (2ª) 2ª giornata ritorno (13ª) 12 ott. – Fiorentina-Inter – 8 feb. – Juventus-Como – – Lazii-Genoa – – Milan-Roma – – Parma-Sassuolo – – Ternana-Napoli –

andata (3ª) 3ª giornata ritorno (14ª) 19 ott. – Fiorentina-Milan – 15 feb. – Genoa-Ternana – – Inter-Parma – – Lazio-Juventus – – Napoli-Roma – – Sassuolo-Como – andata (4ª) 4ª giornata ritorno (15ª) 2 nov. – Como-Genoa – 22 feb. – Juventus-Ternana – – Milan-Lazio – – Parma-Napoli – – Roma-Inter – – Sassuolo-Fiorentina –

andata (5ª) 5ª giornata ritorno (16ª) 9 nov. – Fiorentina-Roma – 15 mar. – Genoa-Parma – – Inter-Sassuolo – – Lazio-Napoli – – Milan-Juventus – – Ternana-Como – andata (6ª) 6ª giornata ritorno (17ª) 16 nov. – Como-Milan – 22 mar. – Juventus-Genoa – – Napoli-Inter – – Parma-Fiorentina – – Roma-Lazio – – Sassuolo-Ternana –

andata (7ª) 7ª giornata ritorno (18ª) 23 nov. – Como-Roma – 4 apr. – Genoa-Napoli – – Juventus-Fiorentina – – Lazio-Inter – – Milan-Sassuolo – – Ternana-Parma – andata (8ª) 8ª giornata ritorno (19ª) 7 dic. – Fiorentina-Ternana – 26 apr. – Inter-Genoa – – Napoli-Milan – – Parma-Como – – Roma-Juventus – – Sassuolo-Lazio –

andata (9ª) 9ª giornata ritorno (20ª) 14 dic. – Como-Fiorentina – 3 mag. – Genoa-Sassuolo – – Juventus-Napoli – – Lazio-Parma – – Milan-Inter – – Ternana-Roma – andata (10ª) 10ª giornata ritorno (21ª) 18 gen. – Fiorentina-Genoa – 10 mag. – Inter-Juventus – – Napoli-Como – – Parma-Milan – – Roma-Sassuolo – – Ternana-Lazio –