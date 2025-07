Cahill rassicura su Sinner: “Tutto ok, non siamo riusciti a tenerlo fermo”. E rivela quanti km/h in meno viaggiava la sua palla contro Dimitrov

La conferma più importante. Tante voci e indiscrezioni sul conto di Jannik Sinner, infortunatosi ieri nel corso del match degli ottavi di finale di Wimbledon contro Grigor Dimitrov. In un confronto dall’esito incredibile in cui il bulgaro è stato costretto al ritiro per uno strappo (probabile) al pettorale quando era avanti due set a zero, ci si chiedeva quali fossero le condizioni dell’azzurro, caduto malamente nel secondo game del confronto e molto sofferente al gomito.

Quest’oggi sono stati fatti gli accertamenti del caso e in un primo momento si era diffusa la notizia che Jannik si sarebbe allenato presso il campo-1 ad Aorangi Park alle ore 16.00 locali (17.00 italiane). Giornalisti e telecamere erano pronti a seguire passo dopo passo l’altoatesino e allora il team dell’azzurro ha pensato a un piano alternativo: allenarsi in un’altra struttura (indoor), lontano da occhi indiscreti.

Indiscrezioni che hanno assunto i crismi della notizia concreta grazie alle brevi dichiarazioni del coach australiano, Darren Cahill, che ha parlato con Brad Gilbert e Chris McKendry a ESPN (emittente che per prima aveva reso noto il training “segreto” di Jannik). “Siamo andati sui campi al coperto e gli abbiamo passato la palla per 20-30 minuti, giusto per sentirla. Starà bene, è stato bello tornare in campo. È impossibile per lui prendersi un giorno di riposo“, ha dichiarato il coach aussie (Fonte: Tennis Now), che quindi ha rassicurato sulle condizioni dell’azzurro.

Cahill on Sinner’s elbow: he dropped about 6 mph on forehand.

“We did go out to the indoor courts and just fed balls [to him] for 20-30 minutes, just to feel the ball. He’s going to be okay, it was just nice to get on the court — it’s impossible for him to take a day off.”

