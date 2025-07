Billie Jean King Cup 2025: le convocate dell’Italia per la fase finale, Presenti Errani e Paolini per difendere il titolo

A poco meno di due mesi dall’evento che assegnerà il titolo, le squadre rendono note le scelte per la fase decisiva della Billie Jean King Cup. La Final Eight 2025 della massima competizione a squadre di tennis femminile si svolgerà in Cina, a Shenzen, dal 16 al 21 Settembre.

L’Italia, detentrice del titolo, ha diramato la lista delle giocatrici che proveranno a difendere il titolo vinto lo scorso anno a Malaga nella finale contro la Slovacchia, successo arrivato dopo la sconfitta subita nella sfida decisiva dell’edizione 2023 contro la formazione canadese.

Il capitano Tathiana Garbin ha deciso di affidarsi a Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani. Sembra scontato pensare che a recitare la parte del leone debba essere la vincitrice degli Internazionali d’Italia 2025, chiamata agli straordinari con il duplice impegno singolare- doppio.

Il cammino della rappresentativa tricolore non sarà però assolutamente semplice. Nei quarti di finale l’Italia affronterà la Cina, formazione padrona di casa che potrebbe rinunciare alla sua numero uno Qinwen Zheng. L’oro olimpico di Parigi 2024 nei giorni scorsi si è operata al gomito destro e la sua presenza, al momento, appare in forte dubbio.