Basket: Saliou Niang a Bologna e non solo. Le ultime evoluzioni del mercato

Di ieri è la notizia che tutti già avevano ben chiara in mente da tempo: Saliou Niang nuovo giocatore della Virtus Bologna. Sarà un pacchetto lunghi ad ampia distribuzione tricolore, quello delle V nere nell’annata 2025-2026, vista anche la presenza di Momo Diouf.

Mentre i bianconeri si godono uno dei giocatori più interessanti dell’attuale panorama, che nella Summer League di Las Vegas sta viaggiando a 7,7 punti e 6,7 rimbalzi di media in maglia Cleveland Cavaliers, le trame del mercato si stanno muovendo in varie maniere. Tra cui quelle delle V nere, che aspettano ancora un lungo.

In particolare, a Venezia e a Trapani c’è, secondo le fonti de La Nuova e del Giornale di Sicilia, una sorta di testa a testa per Denzel Valentine, su cui la società siciliana pareva in (deciso) vantaggio nei giorni scorsi. Si cerca, per bocca di Marco Sambugaro, un centro anche a Reggio Emilia, mentre secondo il Gazzettino sarebbe duello Treviso-Napoli per DJ Carton. Varese vuole Devonte Upson, ma Devonte Upson non ha fretta.

Molto più movimentato il discorso Eurolega: qui le cose si muovono rapidamente assai. Il Maccabi Tel Aviv ha rilasciato sia Trevion Williams che Levi Randolph, con il primo che ha firmato al Bahcesehir in EuroCup. Justin Anderson è un nuovo giocatore di Dubai, che sta completando il roster (è il settimo acquisto), mentre al Barcellona c’è il rinnovo triennale di Dario Brizuela. Anadolu Efes-Georgios Papagiannis, affare fatto, mentre ritornando al Maccabi ci sono Devonte Graham e Damian Jones come obiettivi. E l’Olympiacos, che vuole rinegoziare con Papanikolaou, è a caccia di Donta Hall.