Basket: Eurolega ed EuroCup, ecco i calendari di Olimpia Milano, Virtus Bologna, Venezia e Trento

Sono stati rilasciati quest’oggi i calendari dell’Eurolega e dell’EuroCup 2025-2026. Da una parte 38 gare di stagione regolare, dall’altra 20, con quattro squadre italiane complessivamente impegnate nelle competizioni di area ECA.

Per quanto riguarda l’Eurolega, si apre il 30 settembre e il 1° ottobre con quello che è il nuovo format aumentato di due squadre. La Virtus Bologna inizierà la stagione al PalaDozza contro il Real Madrid, e ci rimarrà fino al 10° turno (Anadolu Efes) prima di tornare nell’arena in Fiera, liberata dagli impegni ulteriori.

Per quel che riguarda l’Olimpia Milano, invece, partenza contro la Stella Rossa, ma in trasferta. Visto che la prima settimana introduce un doppio turno, ecco che l’EA7 a Belgrado ci rimane, ma per giocare contro il Partizan. Il calendario non è stato nemmeno benevolo, perché ci saranno ben 10 partite su 19 lontano dal Forum. L’arena, infatti, sarà “requisita” dalle Olimpiadi Invernali, il che porterà l’Olimpia all’Allianz Cloud (PalaLido) dalla sfida con il Real Madrid del 16 dicembre a quella con il Maccabi Tel Aviv del 13 marzo. I derby d’Italia: 2 gennaio 2026 l’andata a Bologna, 26 marzo ad Assago.

Per quanto riguarda l’EuroCup, anche in questo caso prime partite il 30 settembre e il 1° ottobre. In particolare, per la Dolomiti Energia Trento debutto il 1° ottobre contro Bourg-en-Bresse, mentre l’Umana Reyer Venezia se la vedrà con l’Aris Salonicco il giorno precedente.

Il calendario completo della regular season di Eurolega 2025-2026

Il calendario completo della regular season di EuroCup 2025-2026