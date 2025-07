Basket: l’Italia batte Israele in rimonta e vola in semifinale degli Europei Under 20

È una grandissima Italia quella vista oggi nei quarti di finali dell’Europeo under 20. Gli azzurri, con una prestazione di grande carattere, hanno battuto con il punteggio di 80-89 Israele, che per larghi tratti ha dominato il match. Protagonista assoluto dell’incontro Elisee Assui con i suoi 22 punti, coadiuvato da David Torresani (14 punti) e Francesco Ferrari (11 punti). Il Bel Paese affronterà la vincente tra Spagna e Serbia in una semifinale europea che mancava dal 2013.

L’avvio è molto equilibrato, gli azzurri inseguono gli israeliani con i canestri di Elisee Assui, prima di sorpassarli con il layup di Leonardo Maragon. La prima tripla del match, segnata da David Torresani, ed il contropiede di Francesco Ferrari assicurano all’Italia il primo vantaggio di 4 punti. Gli avversari però prima pareggiano con un gioco da quattro di Omer Mayer e poi allungano sul +4 con Shachar Doron. Assui risponde con i liberi, Stefano Trucchetti mette a segno la tripla che riporta gli azzurri davanti (+1). I liberi di Rany Belaga sorridono ad Israele, 25-24 dopo 10 minuti.

Gli israeliani partono forte nel secondo quarto, con un parziale di 4-0 che trova la pronta risposta nella tripla di Pietro Iannuzzi. Gli azzurri sono passivi in difesa e subiscono il gioco da tre di Mayer che porta Israele sul +6. L’Italia non segna più e gli avversari ne approfittano, parziale di 12-0 e +16 momentaneo. È il solito Assui a muovere il punteggio ma il copione della partita non cambia. 53-39 per Israele all’intervallo lungo.

Inizio difficile per gli azzurri anche nella terza frazione, con un solo punto segnato nei primi tre minuti. Israele arriva addirittura al +19 ma Assui e Trucchetti tengono vive le speranze degli azzurrini. L’Italia si riaccende improvvisamente, difende con più decisione e si riporta a -8 con Assui e Mattia de Martin. Negli ultimi secondi del quarto Ferrari sfrutta al meglio i tiri liberi, portando a 5 le lunghezze di differenza. Il canestro sulla sirena di Michaeli conclude la terza frazione con il parziale di 71-64 per Israele.

Sono sempre i liberi di Ferrari ad aprire gli ultimi 10 minuti di partita, seguiti dalla tripla di Maragon che ci porta sul -2. La tripla di Ferrari ed il canestro di Maragon pareggiano i conti a quota 74. L’Italia è più viva che mai e sorpassa con il solito Assui. Poi è il turno di Trucchetti, con la tripla, e di Osasuyi, con una schiacciata che assicura il +5 a 2 minuti dalla fine. Israele spreca e la tripla di Torresani ci manda in semifinale. Punteggio finale di 80-89 per una straordinaria Italia che, in semifinale, affronterà la vincente di Serbia-Spagna.