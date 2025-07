Basket femminile, l’Italia chiude il girone con una vittoria in volata sulla Finlandia agli Europei Under 18

L’Italbasket femminile chiude il girone C agli Europei Under 18 in svolgimento in Spagna con un successo in volata! Dopo il ko di ieri sera contro la Slovenia (53-64) le azzurrine rialzano prontamente la testa battendo la Finlandia per 61-59, completando così la fase a gironi con un bilancio di due vittorie ed un ko al secondo posto. Ora testa ai quarti di finale, in attesa di conoscere la propria avversaria. Francesca Baldassare sugli scudi con 13 punti, insieme a Marianna Zanetti che mette a referto 10 punti – 9 punti per Emma Giacchetti ed Isabel Mohamud Mohamed Hassan, con Mace ed Ogun migliori realizzatrici della Finlandia con 11 punti.

Buon avvio delle azzurre con un parziale di 8-2 firmato Obaseki-Mohamed Hassan, con la Finlandia che reagisce prontamente pareggiando i conti col piazzato di Talonen (8-8). Tripla di Riihela e sorpasso (8-11), ma Baldassarre e Giacchetti bruciano la retina dall’arco per il contro-sorpasso Italia (14-11). Le finniche non ci stanno e ritrovano subito fluidità in attacco, col piazzato di Riihela e la risposta da due di Giacchetti che valgono il 18-22 alla prima sirena.

Partita che rimane sul filo dell’equilibrio anche nel secondo quarto (23-24), con Mohamed Hassan e Zanetti che danno un possesso pieno di vantaggio all’Italia (29-26) dopo un lungo digiuno offensivo da parte di entrambe le squadre. Machol sale in cattedra e pareggia nuovamente per la Finlandia (29-29), ma Beatrice Cere a cronometro fermo e Francesca Giacchetti da tre firmano il 34-31 con cui si va all’intervallo lungo.

Uno-due di Mace ed Ogun per il sorpasso Finlandia in apertura di ripresa (34-35), ma le ragazze tricolore non mollano e ribattono colpo su colpo agli attacchi avversari (40-37). Tripla di Lurkaanen e +1 Finlandia (42-43), con l’Italia che trova un mini-break di 5-0 per rimettere il naso avanti (47-43). Due bombe in fila di Ostoni e Baldassarre portano le azzurre al massimo vantaggio a (53-44 e +9), con Talonen che appoggia per il 53-46 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo la Finlandia tenta il tutto per tutto e riesce a colmare parzialmente il gap con due canestri pesanti di fila (55-51), con Nicole Torresani che dà ossigeno all’Italia dalla lunetta (58-53). Le scandinave non mollano ed impattano nel punteggio grazie a Gardziella prima e Mace poi (59-59) con meno di due minuti alla sirena finale. Ci pensa Marianna Zanetti a mettere dentro i due liberi del 61-59 con cui l’Italia vince la terza sfida del girone C agli Europei di basket femminile Under 18!