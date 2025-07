Basket: Eurolega femminile 2025-2026, il sorteggio. Schio con Sopron, Venezia-Stella Rossa nelle qualificazioni

Si è tenuto nella mattina il sorteggio dei gironi e delle qualificazioni di Eurolega femminile 2025-2026. Due i team italiani impegnati, il Famila Schio (che in Europa è sponsorizzato anche Beretta), in prima fascia dopo le Final Six di pochi mesi fa, e l’Umana Reyer Venezia, che dovrà invece passare dalle qualificazioni.

Partiamo dalle qualificazioni, dove sono cinque i confronti in essere:

Casademont Saragozza (ESP)-Zabiny Brno (CZE)

Umana Reyer Venezia (ITA)-Stella Rossa (SRB)

Galatasaray Cagdas Faktoring (TUR)-ACS Sepsi-SIC (ROU)

DVTK HUNTHERM Miskolc (HUN)-AZS UMCS Lublino (POL)

Tango Bourges Basket (FRA)-Kibirkstis Vilnius (LTU)

Si tratta, per la Reyer, di un doppio confronto che avrà luogo il 17 e il 24 settembre, contro una squadra che sta trovando adesso una sua dimensione continentale e che, per cercare di reggerla con buon giudizio, si è assicurata le presenze di Yvonne Anderson come nome di spicco. Venezia ha cambiato parecchio con gli inserimenti di Dojkic, Pasa, Holmes, Charles, Mavunga e Hatar.

Per quanto riguarda la fase a gironi, questa è composizione dei gruppi:

Gruppo A – ZVVZ USK Praga (CZE), Spar Girona (ESP), VBW Gdynia (POL), vincente Tango Bourges Basket-Kibirkstis Vilnius

Gruppo B – Beretta Famila Schio (ITA), Sopron Basket (HUN), Flammes Carolo Basket (FRA), vincente Galatasaray Cagdas Faktoring-ACS Sepsi-SIC

Gruppo C – Fenerbahce Opet (TUR), Valencia Basket Club (ESP), Olympiacos SFP (GRE), vincente DVTK HUNTHERM Miskolc-AZS UMCS Lublino

Gruppo D – CIMSA CBK Mersin (TUR), Basket Landes (FRA), vincente Casademont Saragozza-Zabiny Brno, vincente Umana Reyer Venezia-Stella Rossa

Per il Famila un girone che si prospetta con, paradossalmente, il Galatasaray quale difficoltà più importante qualora passasse le qualificazioni (ma dovrebbe essere una formalità o poco più). Del resto le firme di Oblak, Kuier, Johannes, Smalls, Juhasz e Williams parlano da sole. Va pur detto che anche Schio si è rinforzata non da poco con gli arrivi di Zandalasini, Conde, Shepard e Badiane in primis. Sopron si è tenuta praticamente tutto il blocco della passata stagione più Muhl, Carolo è a forte trazione francese. La regular season partirà mercoledì 8 ottobre.

Il format della competizione è lo stesso di quella passata, decisamente più facile a farsi che a dirsi. Dai gironi passano in tre, le quarte vanno in EuroCup. Nella seconda fase i gruppi A e B e quelli C e D s’incrociano tra loro, e ogni squadra gioca in andata e ritorno con quelle dell’altro raggruppamento. Le prime due vanno ai play-in per giocare la semifinale alle Final Six di Saragozza (chi perde gioca i quarti), le seconde due ai play-in per giocare i quarti (chi perde chiude la stagione), le terze due si fermano. A detenere il titolo è l’USK Praga, che ha sconfitto proprio Schio nei quarti.