Basket: Vlatko Cancar nuovo acquisto di peso dell’Olimpia Milano

L’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano si è assicurata le prestazioni sportive di Vlatko Cancar. Accordo pluriennale per l’ala slovena classe 1997 di Capodistria, che arriva direttamente da quell’NBA che ha frequentato al fianco di Nikola Jokic ai Denver Nuggets.

Queste le sue prime parole da giocatore alla corte di Ettore Messina: “Voglio ringraziare l’Olimpia per avermi dato l’opportunità di unirmi ad una squadra così ricca di storia e tradizione. Sono felice di indossare la maglia dell’Olimpia: cercherò di essere degno di rappresentare questo club e la città di Milano. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra, lavorare duro e fare tutti i sacrifici necessari per ottenere risultati speciali sognando – per quanto difficile – di vedere un giorno il mio nome sul muro della Hall of Fame dell’Olimpia“.

Campione d’Europa con la Slovenia nel 2017, nonché facente parte delle spedizioni olimpica di Tokyo nel 2021 e continentale del 2022, il meglio Cancar l’ha vissuto nella stagione 2022-2023, quando ha potuto essere più protagonista in campo con poco meno di 15 minuti di media a gara, nei quali i 5 punti ad allacciata di scarpe sono un buon bottino. Per lui 143 partite in regular season e 15 nei playoff.

Nei fatti, questo è il suo ritorno in Europa per la prima volta dal 2019, quando giocava a Burgos. Ha iniziato con l’Olimpia Lubiana nel 2014, per poi andare al Mega di Belgrado prima di trasferirsi in Spagna e poi negli States, dove ha potuto vivere la gioia dell’anello del 2023, il primo dell’intera storia dei Nuggets.