Perché Danilo Gallinari arriverà molto in ritardo nel ritiro dell’Italia: permangono gli impegni a Porto Rico

Dopo una giornata tormentata per la notizia del forfait di Donte DiVincenzo in vista degli Europei 2025, che verrà idealmente sostituito da Darius Thompson, per l’Italbasket arriva un’altra news non positiva in vista della marcia d’avvicinamento degli azzurri al prossimo torneo continentale.

Danilo Gallinari infatti è approdato alla finale del campionato di Porto Rico con i suoi Vaqueros de Bayamon: un appuntamento che lo terrà impegnato almeno sino al prossimo 11 agosto, con possibilità di prolungamento della permanenza oltreoceano sino al 15 agosto.

Situazione da gestire e monitorare con molta attenzione dal ct Gian Marco Pozzecco e dal suo staff, visto che Gallinari – con uno storico di infortuni purtroppo “importante – è prossimo a compiere 37 anni e che questa sarà la sua ultima avventura in azzurro.

Sulla questione è intervenuto nelle ultime ore anche Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili Gigi Datome, il quale ha affermato: “C’è grande desiderio da parte sua, lui lo ha sempre dimostrato: non si discute“.

L’Italia esordirà agli Europei 2025 di basket il 28 agosto, nella partita contro la Grecia. Il ciclo di amichevoli di avvicinamento alla rassegna si svilupperà nelle prossime settimane con le sfide contro: Islanda (2 agosto), un avversario da definire (3 agosto), Lettonia (9 agosto e 21 agosto), Argentina (14 agosto), e la Grecia (22 agosto, nel Torneo dell’Acropoli).