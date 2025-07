Giacomo Lasaracina: il nuovo volto del baseball italiano sogna Los Angeles 2028

Giacomo Lasaracina, classe 2003, è uno dei nomi emergenti del baseball italiano. Ricevitore del Collecchio Baseball in Serie A, è stato convocato per i Campionati Europei Under 23 in programma a settembre.

Prospetto di assoluto rilievo anche per la Nazionale maggiore, Lasaracina sogna in grande: nel suo futuro c’è l’obiettivo di indossare la maglia dell’Italia alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, seguendo le orme del suo mentore, il manager Francisco Cervelli, ex catcher di livello internazionale e oggi alla guida tecnica degli Azzurri.

▶️ In questa intervista ci racconta la sua crescita sportiva, i modelli di riferimento, l’emozione della convocazione e gli obiettivi che lo spingono ogni giorno in campo.

