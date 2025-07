Baseball, i convocati dell’Italia per gli Europei Under 23

Pensare ai giovani di oggi per costruire la nazionale di domani. In vista degli Europei Under 23 di baseball, che in questo 2025 si terranno a Trebic e Brno dal 5 al 9 agosto, il manager dell’Italia – Francisco Cervelli – ha reso note le convocazioni per la rassegna di categoria.

Selezionato un gruppo di 20 giocatori, che sarà protagonista in Cechia contro le migliori formazioni del Vecchio Continente. Ne fanno parte fra gli altri, alcuni giocatori di riferimento come: Juan Carlos Junior Infante, Giaconino Lasaracina, Francesco Pomponi e Williams Wong, in un insieme che comprende 8 lanciatori.

La squadra si ritroverà dal 31 luglio al 2 agosto a Ronchi dei Legionari (Gorizia) prima di partire alla volta della Cechia. L’esordio agli Europei Under 23 è previsto 5 agosto alle 14.30 contro la Germania. Di seguito l’elenco completo dei convocati.