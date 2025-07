ATP Gstaad, pioggia protagonista sulla terra rossa svizzera. Vince Casper Ruud

Completata la giornata prima del previsto nel torneo di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera la pioggia è stata protagonista e non ha permesso lo svolgimento del programma odierno. Tre ottavi di finale si sono disputati e la notizia è la vittoria del norvegese Casper Ruud.

Lo scandinavo, afflitto da problemi fisici di vario genere, sta cercando di ritrovarsi. Quest’oggi, il n.13 del ranking si è imposto contro il padrone di casa, Dominic Stricker (n.229 del mondo) col punteggio di 7-5 7-6 (6). Una prestazione non così brillante di Casper, ma sufficiente per superare il padrone di casa, dotato di un gran braccio, ma non assistito dalla doverosa mobilità.

Ruud, nei quarti, se la vedrà contro il vincente della sfida tra l’argentino Juan Martin Cerundolo e il belga David Goffin. Un match sospeso proprio per l’arrivo della perturbazione sullo score di 7-5 (per Goffin) 4-4. Se ne riparlerà domani.

Vittoria in tre set dell’argentino Roman Andres Burruchaga (n.136 del mondo) contro il tedesco Patrick Zahraj (n.283 ATP). Il sudamericano, perso 6-4 il primo parziale, ha cambiato passo dal secondo, facendo valere la maggior regolarità da fondo. Burruchaga si è imposto con lo score di 6-4 6-1. Nei quarti ci sarà ad attenderlo il peruviano Ignacio Buse (n.167 del mondo), uscito vittorioso a sorpresa contro il polacco Kamil Majchrzak (n.81 del ranking), reduce dal bel percorso a Wimbledon (ottavi di finale). Buse si è imposto con il punteggio di 1-6 7-5 6-1 e si prospetta quindi un confronto tutto sudamericano.