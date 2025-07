ATP Gstaad 2025: si rivede Stricker, Buse sorprende Djere

Prima giornata parecchio lunga all’ATP 250 di Gstaad, in Svizzera, ma che ha messo insieme alcuni elementi abbastanza rilevanti soprattutto per quel che riguarda il pubblico svizzero, senz’altro bisognoso di ritrovare uno dei giocatori su cui puntava di più e che, invece, si è perso tra guai fisici e una certa poca fiducia.

L’avevamo conosciuto come spesso compagno e avversario di Flavio Cobolli a livello junior, ma Dominic Stricker, capace anche di battere Tsitsipas agli US Open in passato, ha avuto momenti difficili. Anche dalla vittoria in rimonta sul veterano francese Pierre-Hugues Herbert possono passare alcune buone cose; certo, ora per lui ci sarà l’impegnativo test Ruud (con il quale però vinse indoor a Basilea quasi due anni fa).

Sorpresa per la parte alta del tabellone, che vede sparire il numero 5 del seeding, il serbo Laslo Djere, che sulla sua superficie preferita si fa battere dal peruviano Ignacio Buse, classe 2004 noto anche per essere figlio del famoso chef Gaston Acurio, ma sul campo comunque valido talento da un titolo Challenger nello scorso giugno e, nel 2002, una finale al Roland Garros in doppio junior. Sarà Buse il prossimo avversario del polacco Kamil Majchrzak, anche lui vittorioso in lotta sul francese Terence Atmane.

E se ancora nella parte alta l’argentino Roman Andres Burruchaga (che gli appassionati ricorderanno per aver sconfitto Sonego a Roma) concede quattro game al ceco Dalibor Svrcina, in quella bassa il francese Arthur Cazaux si porta a casa la lotta più furiosa dell’intera giornata, quasi tre ore di sfida a viso aperto decise da una rimonta da 2-4 sotto nel tie-break sul georgiano Nikoloz Basilashvili.

ATP 250 GSTAAD: RISULTATI DI OGGI

Stricker (SUI) [WC]-Herbert (FRA) 4-6 6-4 6-2

Burruchaga (ARG)-Svrcina (CZE) 6-3 6-1

Majchrzak (POL)-Atmane (FRA) 6-4 3-6 6-2

Buse (PER) [Q]-Djere (SRB) [5] 7-6(4) 1-6 6-4

Cazaux (FRA)-Basilashvili (GEO) 4-6 7-5 7-6(5)