ATP Bastad 2025, Pellegrino piega Faria e approda agli ottavi di finale

Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Bastad Andrea Pellegrino piega 2-6 6-3 6-2 il portoghese Jaime Faria e approda agli ottavi di finale. Nel prossimo turno il giocatore italiano affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 2 del seeding svedese.

Parte decisamente meglio il giocatore lusitano che tiene il servizio di apertura, ottiene il break del 2-0 a 15 e legittima il suo vantaggio firmando il punto del 3-0. Il giocatore azzurro riesce finalmente a sbloccarsi quando difende, a 15, il turno di battuta del 3-1, il numero 115 Atp non concede sconti sul suo servizio e si porta rapidamente sul 4-1. Il tennista italiano sembra aver sistemato il servizio, il portoghese tiene però ai vantaggi il 5-2 e, con due vincenti consecutivi, si procura la palla del secondo break che trasforma per il 6-2 di fine primo parziale.

Faria inizia la seconda frazione di gioco con l’1-0 firmato a 15, il suo avversario impatta sull’1-1 dopo aver annullato tre palle break. Il lusitano ottiene il 2-1 dopo aver salvato, a sua volta, palla break al termine di un turno di battuta molto lungo. Aumenta l’intensità del confronto e i due contendenti si ribattono colpo su colpo. Pellegrino è il primo a rompere l’equilibrio con il break del 3-2, vantaggio legittimato dal 4-2 ottenuto a zero. L’ italiano continua a spingere e toglie per la seconda volta il servizio al rivale per il 5-2, il portoghese tenta la reazione recuperando il break del 5-3, ma il giocatore pugliese chiude i conti a 30 con il turno di battuta del 6-3.

Pellegrino firma l’1-0 a 15, il suo avversario replica a 30 per l’1-1. Il numero 139 ATP firma il 2-1 dopo aver annullato due palle break, il rivale risponde con il 2-2 ottenuto a 15. Il tennista italiano opera l’accelerazione decisiva con il turno di battuta tenuto a 30 per il 3-2 ed il successivo break del 4-2. Pellegrino, una volta ottenuto il vantaggio, non si volta più indietro, sigla il 5-2 a 15 e nel nono game tiene il servizio a zero per il 6-3 che sancisce la sua vittoria.

Pellegrino serve 3 ace, commette un doppio fallo e mette a referto il 68% di prime palle. L’azzurro ottiene il 66% di punti sulla prima di servizio e il 54% sulla seconda palla. Il giocatore italiano mette a segno 19 vincenti, contro i 29 del rivale, e commette 28 errori gratuiti, contro i 43 del lusitano.