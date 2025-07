Sinner e Alcaraz in corsa per il Career Grand Slam: lo spagnolo avrà la prima occasione

Fare il Grande Slam è uno delle imprese più complicate dello sport mondiale: vincere i quattro Slam nello stesso anno richiede un talento, un’abnegazione, una tenuta fisica, una costanza di riferimento davvero fuori dal comune. Ne è la riprova che soltanto due uomini sono riusciti a mettere in fila Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open nel giro di nove mesi: Don Budge nel 1938 (da dilettante) e Rod Laver (nel 1962 da dilettante e nel 1969 in era Open).

Questa magia assoluta viene definita in inglese Calendar Grand Slam e in epoca moderna ci è andato vicinissimo il serbo Novak Djokovic che nel 2021 dettò legge sul cemento di Melbourne, sulla terra rossa di Parigi e sull’erba di Londra, ma poi venne sconfitto dal russo Daniil Medvedev nella finale sul duro di Flushing Meadows. Il serbo riuscì però a siglare il cosiddetto Grande Slam virtuale (o Piccolo Slam): detenere contemporaneamente i quattro trofei, ma non avendoli vinti nello stesso anno solare. Al 24 volte Campione Slam successe ormai dieci anni fa: ebbe la meglio a Wimbledon e US Open nel 2015, poi agli Australian Open e al Roland Garros nel 2016.

Il Grande Slam di carriera (Careeer Grand Slam in inglese) consiste nell’aver vinto almeno una volta in carriera tutti i quattro tornei. Otto uomini sono riusciti: Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono a un passo dal completare l’opera: il fuoriclasse altoatesino ha vinto in terra oceanica nel 2024 e nel 2025, a New York nel 2024 e sui sacri prati nel 2025; l’iberico ha dettato legge sul mattone tritato francese nel 2024 e nel 2024, sull’erba londinese nel 2023 e nel 2024, in terra americana nel 2022.

All’azzurro manca la stoccata al Roland Garros, mentre lo spagnolo deve ancora alzare le braccia al cielo agli Australian. La prima occasione per completare il Career Grand Slam sarà a disposizione di Carlos Alcaraz, visto che si giocherà a Melbourne dal 19 gennaio al 1° febbraio. Jannik Sinner avrà la sua chance a Parigi, dove la prossima finale è prevista il 7 giugno 2026: proverà a riscattare i tre match-point annullatigli dal grande rivale poche settimane fa e ad alzare al cielo la Coppa dei Moschettieri.