Atletica, Lazzaro e Sottile vincono al Triveneto Meeting. Besana scende a 12.88

Veronica Besana si è meritata la copertina del Triveneto Meeting andato in scena a Trieste, correndo i 100 ostacoli in 12.88 con un vento a favore di 1,8 m/s. La 22enne lombarda si è ben distinta in batteria, migliorando sensibilmente lo stagionale di 13.00 e ritoccando di un paio di centesimi il proprio personale ormai vecchio di due anni. L’azzurra ha consolidato la sesta piazza nella lista italiana di sempre, poi in finale si è peggiorata e ha chiuso in seconda piazza con 13.08 (+0,5 m/s) dietro alla malgascia Sidone Fiadanantsoa (13.20).

Bella prestazione anche da parte di Giovanni Lazzaro, fresco di medaglia di bronzo sugli 800 metri agli Europei Under 23. Rientrato da Bergen, il veneto ha condotta una gara di testa e si è imposto con il crono di 1:44.97, ad appena due centesimi dal proprio personale e un centesimo meglio della prestazione offerta domenica scorsa in Norvegia.

Stefano Sottile ha vinto la gara di salto in alto superando 2.20 metri al secondo tentativo: l’azzurro, quarto classificato alle Olimpiadi di Parigi 2024, sta cercando di ripetere quota dopo un infortunio e oggi ha avuto la meglio nei confronti di Eugenio Meloni (2.20, ma alla terza prova).