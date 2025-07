ARRIVA L’ORO! Fiorettisti campioni del mondo! L’Italia piega gli USA in una finale all’ultimo respiro

Finalmente! L’Italia rompe il digiuno a Tbilisi e festeggia la prima medaglia d’oro dei Mondiali di Tbilisi. A salire sul tetto del mondo sono i fiorettisti (Guillaume Bianchi, Tommaso Marini. Filippo Macchi, Alessio Foconi), che trionfano nella gara a squadre, battendo gli Stati Uniti per 43-42 al termine di una finale al cardiopalma e con il brivido fino all’ultimo secondo. L’Italia torna a vincere il titolo iridato nel fioretto maschile dopo il successo nel 2022 a Il Cairo, con un quartetto che in questa stagione ha conquistato anche il titolo europeo a Genova.

Una finale davvero da brividi ed iniziata con un 5-0 di Bianchi ad Itkin. Massialas ribalta, però tutto con un clamoroso 10-2 a Macchi, ma ci pensa Marini a riportare avanti ancora l’Italia (14-13). Gli azzurri cominciano progressivamente ad allungare sempre di più il vantaggio ed è importantissimo il 5-0 di Macchi a Meinhardt.

Avanti 35-25 sembra ormai una finale incanalata verso l’Italia ed invece Itkin piazza un 10-2 a Marini che ribalta completamente l’inerzia. Bianchi si presenta comunque avanti di due stoccate ed è freddissimo a gestire un assalto rovente con Massialas. Il romano arriva sul +3 (43-40), ma prima subisce la stoccata di Massialas e poi prende il cartellino rosso a quattro secondi dal termine. Da brividi questi ultimissimi momenti, ma l’americano non trova la stoccata del pareggio e l’Italia può finalmente festeggiare.

Il cammino dell’Italia era partito già nella giornata di ieri con il successo comodissimo sulla Croazia per 45-30. Oggi agli ottavi gli azzurri hanno poi battuto Singapore per 45-20. Nei quarti poi un’altra comoda vittoria contro la Polonia per 45-31. L’Italia aveva raggiunto poi la finale con una splendida vittoria in semifinale contro la Francia per 45-30. I transalpini non sono riusciti poi a riscattarsi nella finalina per il bronzo, perdendo nettamente contro una bella e sorprendente Ungheria per 45-34.