Scopri la straordinaria impresa di Laura Rogora, prima donna al mondo a salire in 8c+ a vista sulla via Ultimate Sacrifice alle Gorges du Loup, in Francia ✨. In questa intervista esclusiva aggiornata al 2025, ripercorriamo la carriera di Laura: dalle prime ascese nella falesia italiana agli argenti in Coppa del Mondo Lead a Briançon (luglio 2024) e Innsbruck (giugno 2025), passando per i quarti posti a Wujiang e Bali nel 2025. Un racconto emozionante che unisce tecnica, mentalità vincente e spirito avventuroso.

Cosa vedrai:

Racconti personali della carriera e della preparazione a vista

Dettagli della giornata epica in cui ha ripetuto anche “Just Two Fix” (9a/+) e “Trip Tip Tonik” (9a)

Come si prepara mentalmente per salite outdoor estreme dopo le gare di Coppa del Mondo

I suoi obiettivi futuri: competizioni, outdoor e sogni da realizzare

Non perdere le parole di Laura e un crescendo di emozione e ispirazione per chi sogna in grande nel mondo dell’arrampicata ‍♀️.