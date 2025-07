Andrea Cosi d’oro alle Universiadi 2025! Sua la 20 km di marcia, quarta vittoria dell’atletica azzurra

Andrea Cosi, proprio in apertura di ultima giornata delle Universiadi 2025, regala all’Italia un’altra medaglia d’oro. La conquista nella 20 km di marcia, che percorre con il tempo di 1:19’48”, che è peraltro record FISU. Un successo di enorme valore per lui, classe 2001 allievo di Marco Ugolini e già bronzo agli Europei Under 23 2021 e argento a quelli 2023.

Erano 34 i partecipanti, ma soltanto in 31 hanno finito la gara: non hanno concluso il ceco Adam Zajicek perché non ha finito, l’australiano Mitchell Baker e il taiwanese (Cina Taipei) Chia-wei Hsu perché sottoposti a squalifica.

Dietro a Cosi, che si è riuscito a staccare dai suoi avversari nel finale di gara, il giapponese Atsuki Tsuchiya e l’ucraino Mykola Rushchak, rispettivamente in 1:20’08” e in 1:20’10”. Unico italiano in gara in questa competizione, Cosi regala la quarta medaglia d’oro all’Italia nell’atletica alle Universiadi, i cui eventi di atletica si tengono a Bochum.

Si tratta dello stesso numero di medaglie del Sudafrica, considerando anche le altre: 9, distribuite curiosamente allo stesso modo, in un 4-1-4. Il Giappone resta il Paese con più allori conquistati, 10 con l’argento di Tsuchiya. Cosi diventa il quinto italiano campione della 20 km alle Universiadi dopo Maurizio Damilano nel 1981, Raffaello Ducceschi nel 1987, Walter Arena nel 1989 e Lorenzo Civallero nel 2001.