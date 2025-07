Basket, il Brasile sorprende gli Stati Uniti all’overtime e conquista l’oro alle Universiadi 2025. La Lituania vince il bronzo

Il Brasile compie l’impresa e vince l’oro nel torneo maschile di basket alle Universiadi 2025 di Essen (Germania)! La Nazionale verde-oro sorprende i favoriti Stati Uniti battendoli per 94-88 all’overtime, dopo essere scivolata addirittura a -26 nel terzo quarto e completando così una rimonta incredibile che vale il gradino più alto del podio frutto anche di un parziale interno di 35-13 nei 10′ conclusivi dei tempi regolamentari che hanno inciso e non poco nella testa degli americani. Pereira Borges protagonista con 25 punti, al pari di Camilo Dos Santos che piazza 18 punti – 16 punti per Barbosa Jr., con Agbim che tra le fila statunitensi chiude con 30 punti a referto ma non bastano per l’oro insieme ai 26 punti di un mai domo Carr.

Buona l’uscita dai blocchi del Brasile (3-0), con gli Stati Uniti – rappresentati dalla Baylor University, ateneo da cui è uscita anche la terza scelta per i Philadelphia 76ers al Draft NBA 2025 ovvero VJ Edgecombe – che dopo aver preso le misure operano il sorpasso sul 6-10 grazie a Williams IV. Santos Neves Da Silva brucia la retina da tre per il pari (13-13), con i verde-oro che riescono anche a mettere la freccia alla prima sirena con il canestro pesante di Rachel De Souza Silva (20-17).

Non si fa attendere molto la reazione degli Stati Uniti, che nel secondo quarto ritornano davanti con cinque punti consecutivi di Agbim (23-26). Barbosa Junior risponde con la stessa moneta (26-26), ma gli States piazzano un mini-break di 5-0 per il +5 (26-31). Carr spara la bomba del vantaggio in doppia cifra (27-38), con Skillings Jr. che appoggia per il 29-43 con cui si va all’intervallo lungo.

Ripresa che si apre con un altro parziale micidiale di 11-0 degli americani (29-54), con il Brasile che sembra accusare il colpo. Pedro Cardoso smuove il punteggio a cronometro fermo (31-54), ma Carr e Agbim rispondono prontamente per gli Stati Uniti (35-61) che non fanno avvicinare gli avversari a meno di due minuti dalla terza sirena (42-65). La bomba di Barbosa Jr. fissa il punteggio sul 48-67 dopo 30’ di gioco.

Ancora Barbosa Jr. da tre per tentare di scuotere i compagni (51-67), con Skillings Jr. che replica per gli Stati Uniti poco dopo (51-69). I sudamericani cercano di colmare parzialmente il gap (55-69), ma gli avversari non mollano la presa e sfiorano anche il +20 col piazzato di Carr (55-74). Barbosa Jr. e Camilo Dos Santos provano ad animare le ultime speranze brasiliane (66-76), con il Brasile che tenta il tutto per tutto e si riporta ad un solo possesso pieno di svantaggio con la tripla di Rachel De Souza Silva (73-76). Finale al cardiopalma: Agbim appoggia per il +3 (77-80), ma Camilo Dos Santos pareggia dall’arco (80-80) portando la sfida all’overtime.

Nel tempo supplementare il Brasile prosegue la striscia positiva con un parziale aperto di 6-0 (86-80), con gli Stati Uniti che sembrano aver accusato il colpo ma trovano una reazione con la bomba di White (86-83). Camilo Dos Santos ridà il +5 ai verde-oro (88-83), con Aletan che tiene a contatto gli States (90-87). I liberi di Pereira Borges e Barbosa Jr. valgono l’incredibile successo per 94-88 del Brasile contro i favoriti Stati Uniti nella sfida per l’oro alle Universiadi 2025 dopo 45’ di battaglia!

Nella finale per il bronzo la Lituania sorprende i padroni di casa della Germania vincendo per 70-80 con un secondo quarto da 9-21 di parziale interno, trascinata da Dominykas autore di una doppia doppia da 19 punti e 10 assist insieme a Modestas Kancleris che piazza 12 punti e 9 rimbalzi – Lukas Herzog top scorer per i tedeschi con 16 punti.