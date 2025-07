Ambesi non ci sta: “Insulti a Sinner intollerabili, c’è un problema di cultura sportiva”

Si sono conclusi gli ottavi di finale di Wimbledon 2025 con emozioni davvero a non finire. Sul fronte italiano erano in campo ancora 3 italiani e 2 di loro avanzano ai quarti di finale. Stiamo parlando di Flavio Cobolli e Jannik Sinner che hanno vissuto match intensi e chiusi in maniera ben differente. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di Tennismania, condotta da Dario Puppo, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, inizia la sua analisi dal match di Sinner: “La partita non era iniziata male poi, dopo quella scivolata, tra velocità della prima e tanti errori non forzati, si è capito subito che qualcosa non tornasse nel suo sistema. Dimitrov, invece, ha impostato tutto nel migliore dei modi e ha preso in mano le redini del gioco. Credo che Jannik non fosse nemmeno all’80% del suo potenziale. Come poteva finire senza il ritiro del bulgaro? Credo che il match fosse ancora aperto. Il terzo set era appena iniziato, la rimonta era ancora possibile”.

Ambesi prosegue: “Dispiace avere visto questo epilogo ma, come si dice sempre, gli infortuni fanno parte del gioco. Tra l’altro nel caso di Dimitrov stiamo parlando del quinto ritiro consecutivo in uno Slam. Anche Sinner qualche acciacco l’ha avuto, ora vediamo cosa dirà la risonanza. Come si può spiegare un ko simile? Penso che dopo 2 ore di quella intensità il suo corpo abbia ceduto perché non ne aveva di più”.

La discussione passa poi alle critiche che stanno piovendo sui social a Sinner: “Leggo che sia monocorde, finito, ipocondriaco e che non sa giocare sull’erba. Si tratta di un livore che davvero non comprendo. Anzi, lo ritengo ingiustificabile. Se un fuoriclasse come Jannik diventa divisivo significa che in Italia non c’è cultura sportiva. Da una parte c’è il tennis, dall’altro un problema sociale e culturale che non è ammissibile. Prima si diceva che era noioso, che dominava troppo, poi arriva il match di ieri ed arrivano insulti intollerabili. La mancanza d’equilibrio è evidente. Non capiscono che ogni giorno è diverso dall’altro. A volte non riesci a replicare quello che facevi 24 ore prima. Purtroppo sono cose che dobbiamo ascoltare, ma delle quali faremmo volentieri a meno. Preferisco pensare al sodo. Sinner un anno fa ha fatto semifinale a Parigi e nel 2025 è andato in finale, un anno fa quarti a Wimbledon e li raggiunge anche quest’anno. I risultati contano e parlano chiaro”.

Secondo italiano che raggiunge i quarti di finale ai Championships è Flavio Cobolli che ha superato Marin Cilic con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 7-6: “Penso che Cobolli abbia avuto la partita in mano per 2 set, nei quali non ha lasciato nulla a Cilic, Un 6-4 6-4 quasi senza storia, poi nel terzo set è cambiato lo scenario. Anzi, nel quarto parziale sembrava che stesse per scappargli di mano il match. Dopo aver perso il servizio lo ha ripreso subito e quel tie-break è stato fondamentale. Le emozioni sono state enormi perché, in caso di quinto set, si poteva complicare tutto. Flavio sta servendo benissimo, tanto che ha perso pochissime volte il servizio. Sta mettendo in scena un percorso notevole e ora se la vedrà con Novak Djokovic”.

Chi, invece, ha concluso il suo cammino sull’erba londinese è Lorenzo Sonego, ko con il punteggio di 6-3 1-6 6-7 5-7 contro Ben Shelton: “Il crocevia di questo match è stato il tie-break del terzo set. Hanno giocato al livello di Melbourne. Shelton poi quando si gioca 3 su 5 ha un’altra dimensione. Va sotto e non si scompone”.

Oggi vedremo i primi due quarti di finale maschili: “Carlos Alcaraz parte favorito contro Cameron Norrie, mentre Karen Khachanov contro Taylor Fritz ha due vittorie nei precedenti, ma sono datate. Ad ogni modo da italiani siamo già focalizzati su domani”.

