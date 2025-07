Alessandra Mao incontenibile: vince l’oro nei 200 sl agli EYOF e trascina anche la staffetta mista

Nel segno di Alessandra Mao questa edizione dell’European Youth Olympic Festival (EYOF) a Skopje (Macedonia), relativamente al nuoto in corsie. La veneta, classe 2011, si sta mettendo in grande evidenza, come confermato dal sigillo di tre giorni fa nei 100 stile libero, prova in cui l’azzurrina è andata a prendersi il successo col nuovo record italiano “Ragazze” di 54.98.

Una maniera per unificare i primati, si potrebbe dire, visto che Mao detiene per l’appunto i record nazionali di categoria nei 50, 100 e 200 sl. A proposito di quattro vasche, l’azzurra è andata a prendersi un altro successo nella finale odierna, stampando il crono di 2:00.13, precedendo la stessa rivale dei 100, la polacca Barbara Lesniewska (2:01.09) e la tedesca Zarina Selimonovic (2:02.73).

Non contenta, la nuotatrice tricolore è stata fautrice del successo della 4×100 mista mixed, col tempo complessivo di 4:00.42, davanti alla Gran Bretagna (4:00.44) e alla Spagna (4:01.86). Decisiva la 14enne tricolore, autrice di una frazione da urlo e capace di beffare al tocco chi ha concluso la staffetta per i britannici.

Un’atleta, quindi, di grande talento che si sta mettendo in evidenza nel corso di questa manifestazione e, dovesse continuare così, potrebbe rientrare presto nei piani anche della Nazionale maggiore.