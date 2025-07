EYOF 2025: Alessandra Mao continua a stupire, oro 100 sl e altro record italiano Ragazze

Alessandra Mao continua a fare faville agli EYOF (acronimo di European Youth Olympic Festival) in corso di svolgimento a Skopje, Macedonia del Nord. Se n’era ricordata la performance da primato italiano della categoria Ragazze, ottenuto in batteria nei 100 stile libero in 55.62 (il precedente di Caterina Santambrogio era di 55.98).

Ebbene, per lei sono arrivate due soddisfazioni ulteriori. La prima si lega alla vittoria finale nella citata distanza, ottenuta davanti alla polacca Barbara Lesniewska e alla spagnola Irene Ciercoles Galve. La seconda prende le mosse dal tempo ottenuto, che è un 54.98 che vanifica anche il 55.06 di Lesniewska, oltre a essere un pezzo di storia considerando che siamo di fronte a un abbassamento di un secondo netto del vecchio record di Santambrogio.

Per la classe 2011 un progresso davvero di quelli ben più che notevoli: e va anche ad aggiungersi al fatto di avere, sempre nella categoria Ragazze, due ulteriori primati tricolori: quelli dei 50 e dei 200 stile libero. In sostanza, domina tutte le discipline veloci.

In particolare, nei 50 ha il tempo di 25.64, mentre nei 200 è di 1:58.86. Numeri che fanno ben sperare in proiezione futura, anche se la stessa diretta interessata non ha mai voluto prendersi chissà quali luci della ribalta. Quelle, chissà, potrebbero arrivare in un futuro. Resta da vedere quanto vicino o lontano.