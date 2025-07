A che ora la gara di F1 su TV8, GP Belgio 2025: programma in chiaro

La classifica del Mondiale 2025 di F1 è stata ulteriormente modificata oggi dopo la Sprint Race, ma a comandare è sempre l’australiano della McLaren Oscar Piastri: domani, domenica 27 luglio, alle ore 15.00, andrà in scena la gara classica del GP del Belgio.

Il tredicesimo round del Mondiale 2025 di F1 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, con la diretta streaming affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale. Differita della gara alle ore 17.55 in chiaro su TV8 HD e tv8.it.

CALENDARIO GP BELGIO F1 2025

Domenica 27 luglio

15.00 F1, GP Belgio: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, Sky Go e NOW, differita ore 17.55 su TV8 HD e tv8.it

