Nuoto, Carlos D’Ambrosio firma il record italiano dei 200 sl: “Mi aspettavo di poter fare un tempo del genere”

Carlos D’Ambrosio ha centrato l’ingresso in finale nei 200 metri stile libero maschili dei Mondiali 2025 di nuoto: a Singapore l’azzurro ha fatto segnare il quinto tempo assoluto delle semifinali in 1’45″23, crono che vale anche il nuovo record italiano. D’Ambrosio ha manifestato la propria soddisfazione ai microfoni di Rai 2 HD.

La gioia dell’azzurro per il crono ottenuto: “Molto bene, avevo detto anche a tutti i miei compagni che passavo in 50 alto ed infatti sono riuscito a passare in 50 alto. Molto bene, sono riuscito a passare finalmente con un passaggio degno, quindi sono molto contento, anche del tempo, è record italiano. Sono contento, molto contento“.

La prima reazione dopo l’ufficialità dell’ingresso in finale: “Incredibile, wow, è incredibile veramente. Fare 1’45″2 è veramente veramente buono, sono contento e mi aspettavo di poter fare un tempo del genere, forse anche qualche decimo in più, però sono contento veramente“.

Le prospettive verso la finale: “Il passaggio, come detto prima, è veramente forte, come volevo fare, quindi sono riuscito alla grande in quelle che erano le mie aspettative. Adesso cercherò di riposare e riprendermi, e cercare di dare la zampata nella finale, anche se sarà molto difficile, perché ci sono grandi campioni e cercherò di fare il possibile“.