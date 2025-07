Nuoto, Carlos D’Ambrosio splende a 18 anni: entra in finale nei 200 sl con il nuovo record italiano

Si sono da poco concluse le semifinali dei 200 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto 2025. Due gli azzurri impegnati, con Carlos D’Ambrosio che ha raggiunto la finale in programma domani. Eliminato invece Filippo Megli, che ha chiuso il suo penultimo atto al sesto posto con il crono di 1:46.49, insufficiente per entrare nei primi otto.

La prima semifinale è stata vinta dall’americano Luke Hobson con il tempo di 1:44.80, seguito dal sud coreano Sunwoo Hwang, secondo con 1:44.84. Carlos D’Ambrosio ha disputato una gara splendida, conclusa al quarto posto con il crono di 1:45.23, nuovo record italiano. Il 18enne accede così in finale con il quinto crono complessivo, togliendo il primato italiano proprio a Filippo Megli.

Nella semifinale numero due è stato il rumeno David Popovici ad imporsi con 1:45.02. Il campione olimpico è riuscito ad anticipare il giapponese Tatsuya Murasa, che ha completato l’elenco degli otto finalisti. Niente da fare come detto per Filippo Megli che chiude sesto con 1:46.49. L’ultimo atto è in programma domani, martedì 29 luglio, alle ore 13.02.