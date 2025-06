️ Felicioni & Frustratoni – L’evoluzione del format di Beatrice Frangione e Luca Preti! Dopo Felici e Contenti, arriva l’evoluzione naturale del nostro commento settimanale sul mondo della Formula 1. In questa puntata, Beatrice e Luca analizzano la gara di Montreal, in un GP del Canada che ha mostrato con chiarezza le due facce della medaglia: piloti “felicioni” per le grandi prestazioni… …e piloti “frustratoni” per weekend da dimenticare! Scopri chi ha brillato, chi ha deluso e perché questa gara è già una delle più discusse della stagione F1 2025. Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Felicioni e Frustratoni – il commento più sincero e appassionato sul campionato di Formula 1!