Ospite della nuova puntata di Swim Zone, condotta da Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, la protagonista è Anita Bottazzo, una delle nuotatrici italiane più brillanti dell’ultima stagione. L’atleta veneta dell’Imolanuoto e dell’Esercito, già qualificata per i Mondiali di Singapore, ha stupito tutti agli Assoluti di Riccione con un eccezionale crono nei 100 rana, ancora sesto tempo mondiale stagionale. Nell’intervista, Anita racconta: Il trasferimento negli Stati Uniti e la sua nuova vita da studentessa-atleta I risultati ottenuti in NCAA e la partecipazione ai trials canadesi La scelta di saltare il Settecolli per concentrarsi sui prossimi grandi obiettivi Il sogno olimpico: 50 rana a Los Angeles 2028 ✨ Un racconto a cuore aperto tra cambiamenti, ambizioni e la voglia di affermarsi tra le grandi della rana mondiale. Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Swim Zone e le storie dei protagonisti del nuoto italiano!