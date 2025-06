La giovane nuotatrice piemontese Anita Gastaldi è tra le rivelazioni degli ultimi Assoluti di Riccione. Nei 200 misti, con una gara straordinaria, ha infranto per la prima volta la barriera dei 2’11”, chiudendo a soli 2 centesimi da Sara Franceschi e centrando la qualificazione ai Mondiali di Singapore 2025. È la sua prima convocazione in Nazionale maggiore, frutto di un tempo inseguito a lungo e finalmente arrivato. Anita racconta a Swim Zone, il talk condotto da Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, le emozioni di un momento storico per la sua carriera: A soli 21 anni, Anita è tra i volti nuovi del nuoto azzurro, simbolo di tenacia, crescita e determinazione. Scopri le sue sensazioni, gli obiettivi per Singapore e cosa si aspetta dal suo futuro in azzurro.