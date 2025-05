WEC, Toyota verso il primo podio del 2025 a Spa

Anche Toyota GR sarà un marchio da tenere in considerazione a Spa in occasione del terzo atto del FIA World Endurance Championship 2025. Il marchio giapponese guarda con ottimismo alla terza tappa della stagione dopo i preziosi punti raccolti tra la 1812km del Qatar e la 6h di Imola.

Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway (n. 7) e Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley (n. 8) hanno inseguito nelle prime due prove le due Ferrari senza mai essere in grado di lottare per il successo. Le due GR010 Hybrid non escono in ogni caso dal pronostico finale in vista della competizione di questo week-end e soprattutto della leggendaria 24h du Mans che commenteremo tra meno di un mese.

Toyota ha confermato ad alcuni media presenti in quel di Imola, tra cui OA Sport, di aver effettuato un importante test in vista della sei ore belga. L’obiettivo principale è stato quello di scoprire la reazione della vettura con il rinnovato asfalto, depositato la scorsa estate prima del GP di F1 e della 24h di Spa-Francorchamps.

Resta in ogni caso tanta incertezza nel paddock del tracciato belga riguardo alle reali prestazioni dei giapponesi. L’obiettivo al momento sembra quello di giocare tutte le proprie carte in Francia ‘trascurando’ i primi tre round del FIA WEC, una scelta che è stata adottata anche da altre realtà. Sicuramente non da Ferrari che sta spingendo a fondo sin dall’opening round dello scorso febbraio.